Viele Menschen sind wieder glücklicher, meint der "Glücks-Atlas". (Jamie Brown / unsplash.com)

Viele Menschen waren während der Corona-Krise unglücklich. Jetzt sind sie wieder glücklicher, weil es kaum noch Corona-Maßnahmen gibt. Die Menschen dürfen wieder zu Festen gehen und müssen keine Masken mehr aufsetzen. Und die Geschäfte sind auch wieder geöffnet.

Ältere Menschen sind gerade glücklicher als junge Menschen. Junge Menschen brauchen länger, um sich von der Corona-Krise zu erholen.

So glücklich wie früher sind viele Menschen aber noch nicht. Sie haben Angst vor dem Krieg in dem Land Ukraine. Und Viele machen sich auch Sorgen, weil die Preise steigen. Sie haben Angst, dass sie nicht mehr alles bezahlen können.

In dem "Glücks-Atlas" steht: Am glücklichsten sind die Menschen in dem Bundes-Land Schleswig-Holstein. Am unglücklichsten sind die Menschen in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.