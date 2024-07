Lebens-Verhältnisse nicht überall gleich

In dem Grund-Gesetz von Deutschland steht: Die Lebens-Verhältnisse in Deutschland sollen überall gleich-wertig sein. Das bedeutet: Man soll überall gleich gut leben können. Die Bundes-Regierung hat jetzt mit einem Bericht untersucht, ob das schon so ist.

05.07.2024