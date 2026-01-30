Nachrichten in
Einfacher Sprache


USA: Musiker Glass sagt Aufführung wegen Donald Trump ab

Philip Glass ist ein welt-berühmter Musiker aus dem Land USA. Im Juni wollte Glass in Washington sein neues Musik-Stück aufführen. Jetzt hat Glass die Aufführung abgesagt. Der Grund ist die Politik von US-Präsident Donald Trump.

Audio herunterladen
Der Komponist Philip Glass
Der Komponist Philip Glass (picture-alliance / dpa / Jaroslav Ozana)
Glass sollte im Kennedy Center auftreten. Das Kennedy Center ist ein Kultur-Zentrum in der Stadt Washington.
Das Kennedy Center hat Glass beauftragt, ein Musik-Stück über Abraham Lincoln zu komponieren. Lincoln war für die Republikanische Partei Präsident von den USA. Lincoln wurde 1865 bei einem Anschlag ermordet.
Es hat in letzter Zeit viele Absagen im Kennedy Center gegeben. Der Grund ist US-Präsident Donald Trump. Er hat die Kontrolle über das Kennedy Center übernommen. Seitdem hat Trump viele leitende Mitarbeiter entlassen. Er hat das Kultur-Zentrum zu Trump-Kennedy-Center umbenannt.
Glass sagt: Die Werte und Vorstellungen von dem Kennedy Center passen nicht zu meinem Musik-Stück. Auch andere berühmte Künstler und Gruppen wollen im Kennedy Center nicht mehr auftreten.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Washington

    Washington ist die Haupt-Stadt von dem Land USA.

  • Komponistin oder Komponist

    Komponistin oder Komponist ist ein Beruf. Ein Komponist denkt sich neue Musik-Stücke aus und schreibt sie auf. Dafür kann er oder sie Noten-Schrift verwenden.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Parteien in den USA

    In den USA gibt es 2 große Parteien. Eine davon ist die Demokratische Partei. Sie wurde im Jahr 1828 gegründet. Ihre Vor-Gänger-Partei war schon 1792 gegründet worden. Das Wappen-Tier der Demokratischen Partei ist der Esel, die Partei-Farbe ist blau. Die Republikanische Partei gibt es seit dem Jahr 1854. Ihr Wappen-Tier ist der Elefant. Die Partei-Farbe ist rot.

zum Wörter-Buch