USA: Musiker Glass sagt Aufführung wegen Donald Trump ab

Der Komponist Philip Glass (picture-alliance / dpa / Jaroslav Ozana)

Glass sollte im Kennedy Center auftreten. Das Kennedy Center ist ein Kultur-Zentrum in der Stadt Washington.

Das Kennedy Center hat Glass beauftragt, ein Musik-Stück über Abraham Lincoln zu komponieren. Lincoln war für die Republikanische Partei Präsident von den USA. Lincoln wurde 1865 bei einem Anschlag ermordet.

Es hat in letzter Zeit viele Absagen im Kennedy Center gegeben. Der Grund ist US-Präsident Donald Trump. Er hat die Kontrolle über das Kennedy Center übernommen. Seitdem hat Trump viele leitende Mitarbeiter entlassen. Er hat das Kultur-Zentrum zu Trump-Kennedy-Center umbenannt.

Glass sagt: Die Werte und Vorstellungen von dem Kennedy Center passen nicht zu meinem Musik-Stück. Auch andere berühmte Künstler und Gruppen wollen im Kennedy Center nicht mehr auftreten.