Der Beatles-Sänger Paul McCartney mit seiner Gitarre. Das Foto ist aus dem Jahr 1961 in Hamburg. (imago images / ZUMA / Keystone / imago stock&people via www.imago-images.de)

Die Bass-Gitarre ist von der Marke Höfner. McCartney hat die Gitarre im Jahr 1961 gekauft. Das war in der Stadt Hamburg. Mit der Gitarre hat McCartney sehr bekannte Lieder von den Beatles gespielt. Zum Beispiel "She Loves You". Das ist Englisch und bedeutet: "Sie liebt Dich".

Im Jahr 1969 ist die Gitarre verschwunden. 3 Fans wollen nun helfen, die Gitarre zu finden. Sie sagen: Es ist die wichtigste Bass-Gitarre in der Geschichte. Menschen auf der ganzen Welt sollen die Augen offen halten. Vielleicht wird die Bass-Gitarre so gefunden.

Die Fans haben eine Internet-Seite eingerichtet. Dort können alle Menschen Hinweise geben.