Nachrichten in
Einfacher Sprache


Viel Gewalt in Partnerschaften - aber nur wenige Taten werden angezeigt

Viele Menschen in Deutschland - vor allem Frauen - erleben in ihrem Alltag Gewalt. Aber sie melden die Gewalt nicht der Polizei. Man sagt: Die Gewalt ist "im Dunkelfeld". Fach-Leute haben das Dunkelfeld jetzt in einer Studie untersucht. Ein Ergebnis ist: In 19 von 20 Fällen wird Gewalt in Partnerschaften nicht gemeldet.

Audio herunterladen
Eine Frau hält sich ängstlich die Hand vor ihr Gesicht.
Frauen werden viel öfter Opfer von häuslicher Gewalt als Männer. (dpa picture alliance / Inga Kjer)
Jeder 6. Mensch hat schon körperliche Gewalt durch einen Partner oder einen Ex-Partner erlebt. In der Studie steht außerdem: Frauen sind öfter betroffen als Männer. Frauen erleben vor allem sexualisierte Gewalt. Jeder 2. Mensch hat schon als Kind körperliche Gewalt erlebt.
Viele Opfer machen keine Anzeige bei der Polizei, weil sie sich schämen. Oder weil sie von ihrem Partner finanziell abhängig sind. Deswegen sind alle diese Fälle nicht in der Kriminal-Statistik.
Die Bundes-Regierung überlegt jetzt, wie sie vor allem Frauen besser vor Gewalt schützen kann. Ein Vorschlag ist: Täter sollen eine elektronische Fuß-Fessel tragen. Die Frau wird dann gewarnt, wenn der Täter in ihrer Nähe ist.
Für die Studie sind mehrere tausend Menschen befragt worden.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Sexuelle Gewalt

    Sexuelle Gewalt ist Gewalt, die mit dem Geschlecht zu tun hat. Sexuelle Gewalt kann verschiedene Formen haben. Eine Form ist Vergewaltigung: Wenn jemand einen anderen zum Geschlechts-Verkehr zwingt. Andere Formen sind Bedrängen, Angrapschen oder bestimmte Beleidigungen. Manche Menschen finden den Ausdruck "sexualisierte Gewalt" richtiger. Damit ist gemeint: Eigentlich geht es vor allem um Gewalt. Der Sex wird nur als Mittel dazu benutzt. Bei Beratungs-Stellen gibt es Hilfe. Man kann zum Beispiel beim Verein "Der Weiße Ring" anrufen: Die Telefonnummer ist 116 006. Und es gibt das Hilfe-Telefon "Gewalt gegen Frauen". Die Telefonnummer ist 0 8000 116 016.

  • Femizid

    Femizid bedeutet: Frauen werden getötet, nur weil sie Frauen sind. Oft sind die Täter die Partner oder Ex-Partner von den Frauen. Manche Männer töten ihre Partnerin, weil die Frau die Beziehung beenden will. Mit dem Begriff Femizid soll deutlich werden: Es gibt viel Gewalt gegen Frauen.

zum Wörter-Buch