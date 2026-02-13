Viel Gewalt in Partnerschaften - aber nur wenige Taten werden angezeigt

Frauen werden viel öfter Opfer von häuslicher Gewalt als Männer. (dpa picture alliance / Inga Kjer)

Jeder 6. Mensch hat schon körperliche Gewalt durch einen Partner oder einen Ex-Partner erlebt. In der Studie steht außerdem: Frauen sind öfter betroffen als Männer. Frauen erleben vor allem sexualisierte Gewalt. Jeder 2. Mensch hat schon als Kind körperliche Gewalt erlebt.

Viele Opfer machen keine Anzeige bei der Polizei, weil sie sich schämen. Oder weil sie von ihrem Partner finanziell abhängig sind. Deswegen sind alle diese Fälle nicht in der Kriminal-Statistik.

Die Bundes-Regierung überlegt jetzt, wie sie vor allem Frauen besser vor Gewalt schützen kann. Ein Vorschlag ist: Täter sollen eine elektronische Fuß-Fessel tragen. Die Frau wird dann gewarnt, wenn der Täter in ihrer Nähe ist.

Für die Studie sind mehrere tausend Menschen befragt worden.