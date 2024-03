Gewalt in Haiti

Haiti

Haiti ist ein kleines Land in Nord-Amerika. Es liegt auf einer Insel. Haiti ist der West-Teil von der Insel. Der Ost-Teil ist ein anderes Land: die Dominikanische Republik. Die Haupt-Stadt von Haiti heißt Port-au-Prince. In Haiti leben ungefähr so viele Menschen wie in dem deutschen Bundes-Land Baden-Württemberg. In Haiti spricht man Haitianisch und Französisch. Viele Haitianer sind sehr arm. Im Jahr 2010 hat es ein schweres Erd-Beben in Haiti gegeben. Mehr als 300.000 Menschen sind dabei gestorben.