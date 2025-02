In Einrichtungen für behinderte Menschen in der DDR gab es sexuelle Gewalt. Experten möchten sie aufklären. (picture-alliance / ZB / Thomas Uhlemann)

Die Experten gehören zu einer Kommission. Die Kommission kümmert sich darum, dass sexuelle Gewalt an Kindern nicht einfach vergessen wird.

Die Kommission sagt: Menschen mit Behinderungen haben in der DDR oft in schlechten Einrichtungen gelebt. Sie waren sehr auf ihre Betreuerinnen und Betreuer angewiesen. Deswegen konnten diese Betreuer sie zu Sachen zwingen, die die Menschen nicht wollten.

Der Beauftragte von der Bundes-Regierung für Menschen mit Behinderungen sagt: Wir müssen wissen, was in der DDR mit behinderten Menschen passiert ist. Wir wollen wissen, was der Staat gemacht hat. Und wir wollen auch wissen, was die Täterinnen und Täter gemacht haben.