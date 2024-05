Das Verkehrs-Ministerium hält die alten Klima-Ziele nicht ein (IMAGO/Wolfgang Maria Weber)

Solche Gase wie Kohlen-Dioxid entstehen in 5 Bereichen: beim Auto-Fahren, in Häusern, in der Land-Wirtschaft, in Fabriken und bei der Strom-Erzeugung. In dem alten Gesetz steht: Jeder Bereich darf nur eine bestimmte Menge solcher Gas ausstoßen. Das nennt man Klima-Ziel. Wenn in einem Bereich zu viel Gase entstehen, muss der zuständige Minister oder die zuständige Ministerin sofort etwas tun.

In dem neuen Klima-Schutz-Gesetz steht: Das Klima-Ziel gilt für alle Bereiche zusammen. Das heißt: Es dürfen in einem Bereich viele schädliche Gase entstehen. Das ist in Ordnung, wenn in einem anderen Bereich weniger entstehen.

Umwelt-Schutz-Organisationen sagen: Die Regel ist schlecht für den Klima-Schutz. Sie sagen: Im Bereich Verkehr werden viel zu viele schädliche Gase ausgestoßen. Der Verkehrs-Minister muss jetzt nicht mehr so viel dagegen tun.