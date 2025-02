Bei der Ausstellung ist viel Obst und Gemüse übrig-geblieben. Menschen haben es eingesammelt. Es kann jetzt verteilt werden an Menschen, die nicht so viel Geld haben. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Ausstellung heißt "Fruit Logistica". Viele Händler zeigen dort ihre neuen Obst- und Gemüse-Sorten. Nach der Ausstellung sollte das Obst und Gemüse in den Müll geschmissen werden. Mehr als 500 Menschen haben aber freiwillig geholfen. Sie haben alle Lebens-Mittel eingesammelt, die noch übrig waren. Die Lebens-Mittel können jetzt an Menschen verteilt werden, die nicht so viel Geld haben.

Manches Obst von der Ausstellung ist nicht mehr so lange haltbar. Dafür haben die Helfer eine andere Lösung gefunden: Sie haben aus dem Obst Marmelade gemacht. Die Marmelade hält sich noch sehr lange. Sie kann deshalb auch später verteilt werden.