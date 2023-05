Niedersachsens Minister-Präsident Weil, Bundes-Kanzler Scholz und der nord-rhein-westfälische Minister-Präsident Wüst haben über die Ergebnisse von dem Treffen berichtet. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Bundes-Regierung gibt 1 Milliarde Euro mehr als bisher geplant. Das Geld sollen die Länder an die Städte weitergeben und dafür sorgen, dass die Ausländer-Behörden schneller und besser arbeiten können. Aber es gibt weiter Streit. Denn es steht noch nicht fest, ob die Regierung auch in den nächsten Jahren mehr Geld gibt. Dafür soll es im November noch mal Gespräche geben.

Bundes-Kanzler Scholz sagt: Es ist nicht einfach, dafür eine Lösung zu finden. Denn es ist viel passiert in den letzten Jahren. Vertreter von den Städten sagen: Wir sind enttäuscht. Und es ist nicht gut, dass es erst im November eine Lösung für das Jahr 2024 geben soll. Sie sagen: Das ist viel zu spät.

In der letzten Zeit sind wieder mehr Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Deshalb gibt es auch eine Debatte darüber, Asyl-Anträge von Menschen aus bestimmten Ländern schon an den Außen-Grenzen von der Europäischen Union zu prüfen. Dafür will sich die Bundes-Regierung einsetzen. Darüber kann aber nur die EU insgesamt entscheiden.