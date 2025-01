Terror-Gruppe Hamas lässt 3 Geiseln frei

Die Terror-Gruppe Hamas hat 3 Geiseln freigelassen. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Die 3 Frauen sind jetzt zurück bei ihren Familien in Israel. Dafür hat Israel 90 Palästinenser aus Gefängnissen entlassen. Darauf hatten sich Israel und die Hamas in einem Abkommen geeinigt.

Das Abkommen sieht eine Waffen-Ruhe vor. Außerdem regelt das Abkommen die Lieferung von Hilfs-Gütern in den in den Gaza-Streifen.

Die Waffen-Ruhe soll 6 Wochen dauern. In der Zeit sollen noch mehr Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Es sollen auch noch mehr Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden.

In den ersten Tagen von der Waffen-Ruhe sind fast 1.000 Last-Wagen mit Hilfs-Gütern in den Gaza-Streifen gefahren. Viele Last-Wagen sind in den Norden von dem Gebiet gefahren. Dort geht es den Menschen besonders schlecht. Die Last-Wagen bringen Essen und Medikamente. Sie bringen aber auch Benzin für Autos und Container zum Wohnen.

Die Vereinten Nationen sagen: Alle Grenz-Übergänge in den Gaza-Streifen müssen geöffnet werden. Und wir brauchen mehr Schutz für die Last-Wagen und die Helfer.