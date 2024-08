Der Journalist Gershkovich aus dem Land USA ist in Russland freigekommen. (IMAGO / NurPhoto / Bryan Olin Dozier)

Russland hat zum Beispiel 2 Journalisten und einen Soldat aus dem Land USA freigelassen. Russland hat außerdem einen russischen Regierungs-Kritiker freigelassen. Das Land Belarus hat einen Deutschen freigelassen.

Der Austausch war in der Stadt Ankara in dem Land Türkei. Die Türkei hat bei dem Austausch mitgeholfen. Damit die Häftlinge aus Russland und Belarus freigelassen wurden, mussten die anderen Länder auch Gefangene freilassen. Deutschland hat einen Russen freigelassen. Der Mann war in Deutschland wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der deutsche Bundes-Kanzler heißt Olaf Scholz. Er hat gesagt: Es war keine einfache Entscheidung, den russischen Mörder freizulassen. Aber es war richtig, denn durch den Austausch sind nun unschuldige Menschen wieder frei.

Bei dem Austausch hat auch das Land USA zwei Russen freigelassen. Sie waren wegen Betrug und Hacker-Angriffen im Internet im Gefängnis