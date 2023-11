Erinnerung an 9. November

In Deutschland wurde an die Reichs-Pogrom-Nacht erinnert. (IMAGO / UIG)

An vielen Orten haben die Menschen an die Ereignisse vom 9. November erinnert. Vor 85 Jahren herrschten die National-Sozialisten in Deutschland. Sie haben in der sogenannten Reichs-Pogrom-Nacht ihren Hass auf Jüdinnen und Juden mit Gewalt gezeigt. Sie haben deren Geschäfte und Wohnungen zerstört. Sie haben auch Synagogen in Brand gesteckt. Viele Menschen sind dabei gestorben.

Die zentrale Gedenk-Feier zur Reichs-Pogrom-Nacht war in Berlin. Der Präsident von dem Zentral-Rat der Juden in Deutschland heißt Josef Schuster. Er hat bei der Feier gesagt: Wir Juden wollen frei leben in Deutschland. Schuster hat auch gesagt: Es ist schlimm, dass es heute wieder so viel Hass gegen jüdische Menschen in Deutschland gibt. Dagegen müssen wir etwas tun. Das hat auch der Bundes-Kanzler von Deutschland gesagt. Er heißt Olaf Scholz. Scholz hat gesagt: Unser Staat schützt die jüdische Gemeinschaft.

Der 9. November 1989 ist 34 Jahre her. Damals gab es noch zwei deutsche Staaten: die Bundes-Republik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Die DDR hatte eine Mauer zwischen beide Teile gebaut. Gegen die Mauer haben die Menschen in der DDR lange protestiert. Am 9. November 1989 hat die Regierung die Mauer dann geöffnet. Der Ost-Beauftragte von der Bundes-Republik heißt Carsten Schneider. Er hat gesagt: Wir erinnern an den Mut der Menschen von damals. Sie sind für Freiheit und für Demokratie auf die Straße gegangen.