Erinnern an die Flut-Katastrophe

In Deutschland haben die Menschen an die Hoch-Wasser-Katastrophe vor 2 Jahren erinnert. In den Bundes-Ländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gab es Gedenk-Veranstaltungen. Bei der Flut am 14. und 15. Juli 2021 sind mindestens 185 Menschen gestorben.

21.07.2023