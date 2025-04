Erinnerung an Befreiung von Konzentrations-Lager Buchenwald

In Weimar ist an die Befreiung von dem Konzentrations-Lager Buchenwald vor 80 Jahren erinnert worden. Auch der Überlebende Zeev Borger war dabei. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Am 11. April 1945 haben Soldaten aus dem Land USA die Menschen aus dem Lager befreit - also vor genau 80 Jahren. In der Nähe liegt die Stadt Weimar. Dort hat es eine Gedenk-Feier gegeben. Zu der Feier sind auch Menschen gekommen, die das Lager Buchenwald überlebt haben. Sie sind alle schon sehr alt. Sie sind extra aus den Ländern Israel, Polen, Frankreich, Rumänien und Belarus nach Weimar gereist.

Bei der Feier hat ein früherer Bundes-Präsident eine Rede gehalten. Er heißt Christian Wulff. Er hat gesagt: Auch heute gibt es Rechts-Extremisten in Deutschland. Wir haben alle eine Verantwortung. Denn die Verbrechen von den Nazis dürfen sich niemals wiederholen.

In dem Konzentrations-Lager Buchenwald gab es mehr als 250.000 Gefangene. In der Nazi-Zeit gab es viele solche Lager. Auch in anderen Städten und ehemaligen NS-Konzentrations-Lagern haben die Menschen an die Opfer in den Lagern erinnert.