Erinnerung an das Ende von dem 2. Welt-Krieg vor dem Brandenburger Tor in Berlin. (IMAGO / Andreas Friedrichs)

Deutschland hat den Krieg angefangen. Damals haben hier die National-Sozialisten unter Adolf Hitler geherrscht. In Berlin haben deutsche Politiker und die Botschafter aus vielen Ländern an den Tag von dem Kriegs-Ende erinnert.

Nur die Botschafter aus Russland und aus Belarus waren nicht eingeladen. Der Grund: Russland führt seit Jahren einen Krieg gegen die Ukraine. Belarus unterstützt Russland.

Der Bundes-Präsident von Deutschland heißt Frank Walter Steinmeier. Er hat gesagt: Heute muss sich Deutschland auf der ganzen Welt für Frieden einsetzen. Deutschland muss zum Beispiel noch mehr tun, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Auch einige Überlebende von dem Holocaust waren bei der Erinnerungs-Feier dabei. Holocaust bedeutet: Die Nazis haben im 2. Welt-Krieg mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Adolf Hitler wollte damals alle Juden umbringen.

Die Nazis haben auch viele Menschen mit Behinderung oder Menschen mit einer anderen politischen Meinung verfolgt und ermordet. In vielen Ländern der Welt sind Menschen durch den Krieg gestorben. Insgesamt gab es ungefähr 50 bis 60 Millionen Tote.

An das Ende von dem 2. Welt-Krieg wurde auch an vielen anderen Orten in Deutschland und in Europa erinnert.