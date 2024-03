Die Geburtenrate in Deutschland sinkt. (picture alliance / Westend61 / Natalia Deriabina)

Warum bekommen die Frauen weniger Kinder? Fach-Leute glauben: Es könnte an den vielen Krisen in der Welt liegen. Die Fach-Leute nennen als Beispiele die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und den Klima-Wandel. Außerdem sind zum Beispiel Lebens-Mittel und Mieten sehr teuer geworden.

In Deutschland gibt es ein Ministerium für Familien. Das Ministerium soll gute Bedingungen für Familien schaffen. Eine Sprecherin sagt jetzt: Wir müssen Familien noch mehr unterstützen. Wir brauchen zum Beispiel mehr Kitas und eine bessere Kinder-Betreuung.

In vielen Ländern auf dem Kontinent Afrika bekommen Frauen viel mehr Kinder als in Deutschland. In dem Land Niger bekommen Frauen im Durchschnitt mehr als 6 Kinder. Viele Frauen heiraten dort schon als Mädchen. Sie bekommen ihre ersten Kinder dann sehr früh. Außerdem hoffen Eltern in Niger im Alter auf Hilfe von ihren Kindern.

Ganz anders ist die Lage in Hongkong in dem Land China. Dort bekommen viele Frauen gar keine Kinder mehr. Die Gründe sind unterschiedlich: Viele Frauen wollen sich lieber ganz auf ihren Beruf konzentrieren. Außerdem sind Kinder sehr teuer.