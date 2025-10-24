Unsichere Zukunft für den Gaza-Streifen

Im Gaza-Streifen gilt eine Waffen-Ruhe. Die Städte sind durch den Krieg zerstört. (picture alliance / Anadolu / Khalil Ramzi Alkahlut)

Die Armee von Israel hat gesagt: Die Hamas hat israelische Soldaten angegriffen. Deswegen haben wir die Hamas angegriffen. Mehr als 40 Menschen sind gestorben. Israel hat auch die Hilfs-Lieferungen für die Menschen im Gaza-Streifen gestoppt.

Beide Seiten sagen jetzt: Wir wollen uns wieder an die Waffen-Ruhe halten. Es kommen auch wieder Hilfs-Lieferungen in den Gaza-Streifen.

Es gibt aber noch viele Fragen. Zum Beispiel: Gibt die Hamas wirklich ihre Waffen ab? Und wer soll den Gaza-Streifen in Zukunft regieren? Außerdem wird es sehr teuer, den Gaza-Streifen wieder aufzubauen.

Ein Teil der Waffen-Ruhe war auch: Die Hamas lässt die israelischen Geiseln frei und übergibt die toten Geiseln. Israel sagt: Die Hamas hält sich nicht daran. Viele tote Geiseln sind immer noch im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Es ist sehr schwer, alle toten Geiseln in den Trümmern zu finden.