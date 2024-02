Israel will die Stadt Rafah im Gaza-Streifen angreifen

Menschen fliehen aus der Stadt Rafah im südlichen Gaza-Streifen. (IMAGO / Xinhua / Yasser Qudih)

Am Anfang war der Krieg vor allem im Norden vom Gaza-Streifen. Israel hat gesagt: Die Menschen im Norden vom Gaza-Streifen sollen in den Süden fliehen, damit ihnen nichts passiert.

Die südlichste Stadt im Gaza-Streifen heißt Rafah. Sie liegt an der Grenze zu Ägypten. In Rafah wohnen jetzt mehr als 1 Million Flüchtlinge. Sie kommen aus dem Norden und aus anderen Teilen von dem Gaza-Streifen. Sie können den Gaza-Streifen nicht verlassen. Die Grenzen sind geschlossen.

Die israelische Regierung sagt: In Rafah verstecken sich jetzt auch viele Kämpfer von der Hamas. Deswegen will die israelische Armee die Stadt angreifen. Die Regierung sagt: Die Menschen in Rafah sollen sich in Sicherheit bringen. Danach greifen wir an.

Wegen den Angriffs-Plänen auf Rafah gibt es viel Kritik an Israel. Die Außen-Ministerin von Deutschland heißt Annalena Baerbock. Sie sagt: Die Menschen in Rafah können sich nicht so einfach in Sicherheit bringen. Deswegen wäre ein Angriff auf die Stadt eine Katastrophe.