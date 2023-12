Gaza-Streifen: Feuer-Pause beendet

Es gibt wieder Kämpfe im Gaza-Streifen. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Im Gaza-Streifen regiert die palästinensische Terror-Gruppe Hamas. Auch sie will Israel weiter angreifen.

Die Hamas hat den Krieg am 7. Oktober ausgelöst. Sie hat Israel überfallen und 1.200 Menschen getötet. Die Hamas hat außerdem 240 Geiseln genommen und in den Gaza-Streifen entführt. Diese Geiseln will Israel zurück-bekommen. Deshalb hat Israel vor 1 Woche der Feuer-Pause zugestimmt.

Die Hamas wollte, dass Israel in der Feuer-Pause palästinensische Gefangene frei lässt. In den letzten 7 Tagen sind 100 israelische Geiseln und 210 palästinensische Gefangene frei gekommen.

Auch für die Menschen im Gaza-Streifen war die Feuer-Pause gut. Hilfs-Organisationen haben zum Beispiel Essen und Medikamente gebracht. Das wird jetzt schwieriger.