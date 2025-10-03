Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


USA haben neuen Plan für ein Ende vom Gaza-Krieg

Wie kann der Krieg von dem Land Israel und der Terror-Organisation Hamas im Gaza-Streifen enden? Dafür gibt es jetzt einen neuen Plan von dem Land USA. Präsident Donald Trump hat ihn vorgestellt. Israel findet den Plan gut. Er funktioniert aber nur, wenn auch die Hamas einverstanden ist.

Audio herunterladen
2 Männer in Anzügen stehen nebeneinander.
US-Präsident Donald Trump begrüßt den israelischen Minister-Präsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)
Die Hamas hat Israel vor 2 Jahren überfallen und Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. Danach hat der Krieg begonnen.
In dem Plan steht: Die Kämpfe sollen sofort aufhören. Die Hamas soll alle Geiseln aus Israel frei-lassen. Danach soll Israel palästinensische Gefangene frei-lassen.
In dem Plan steht außerdem: Alle Hamas-Kämpfer müssen ihre Waffen abgeben. Sie werden dann nicht bestraft. Die israelischen Soldaten sollen den größten Teil von dem Gaza-Streifen verlassen. Denn irgendwann sollen im Gaza-Streifen wieder die Palästinenser regieren.
Erst einmal sollen aber ausländische Politiker bestimmen. Die Hamas soll im Gaza-Streifen nie wieder Macht haben. Noch hat die Hamas nicht gesagt, ob sie dem Plan zustimmt.
Wenn nicht, will Israel mit dem Krieg im Gaza-Streifen weitermachen. Schon jetzt sind im Gaza-Krieg wahrscheinlich mehr als 60-tausend Menschen getötet worden. Die Hamas hat bei ihrem Überfall auf Israel etwa 1.200 Menschen getötet.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

zum Wörter-Buch