USA haben neuen Plan für ein Ende vom Gaza-Krieg

US-Präsident Donald Trump begrüßt den israelischen Minister-Präsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Die Hamas hat Israel vor 2 Jahren überfallen und Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. Danach hat der Krieg begonnen.

In dem Plan steht: Die Kämpfe sollen sofort aufhören. Die Hamas soll alle Geiseln aus Israel frei-lassen. Danach soll Israel palästinensische Gefangene frei-lassen.

In dem Plan steht außerdem: Alle Hamas-Kämpfer müssen ihre Waffen abgeben. Sie werden dann nicht bestraft. Die israelischen Soldaten sollen den größten Teil von dem Gaza-Streifen verlassen. Denn irgendwann sollen im Gaza-Streifen wieder die Palästinenser regieren.

Erst einmal sollen aber ausländische Politiker bestimmen. Die Hamas soll im Gaza-Streifen nie wieder Macht haben. Noch hat die Hamas nicht gesagt, ob sie dem Plan zustimmt.

Wenn nicht, will Israel mit dem Krieg im Gaza-Streifen weitermachen. Schon jetzt sind im Gaza-Krieg wahrscheinlich mehr als 60-tausend Menschen getötet worden. Die Hamas hat bei ihrem Überfall auf Israel etwa 1.200 Menschen getötet.