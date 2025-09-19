Die israelische Armee greift Gaza-Stadt jetzt noch stärker an. (picture alliance / Anadolu / Mostafa Alkharouf)

Die Armee hat eine neue Boden-Offensive begonnen. Das heißt: Sie schickt auch Panzer und Soldaten. Vorher hat die Armee vor allem aus der Luft angegriffen. Mit der neuen Boden-Offensive will die Armee die Stadt Gaza komplett einnehmen.

In der Stadt Gaza haben bis vor kurzem noch 1 Million Menschen gelebt. Israel hat gesagt: Die Menschen müssen die Stadt verlassen. Viele Menschen sind in ein Flüchtlings-Lager gegangen. Aber die Situation dort ist sehr schlimm. Im Gaza-Streifen gibt es nicht genug zu essen. Und die Menschen leben in Angst vor israelischen Angriffen.

Die Hamas hat am 7. Oktober 2023 Israel so schlimm angegriffen wie noch nie zuvor. Die Hamas hat etwa 1.200 Menschen in Israel ermordet. Und sie hat 250 Menschen als Geiseln genommen. Seitdem sagt Israel: Wir wollen die Hamas mit unserer Armee komplett besiegen.

In dem Krieg hat das israelische Militär mehr als 60.000 Menschen im Gaza-Streifen getötet. Die meisten Häuser sind zerstört. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind gegen den Krieg. Auch Regierungen von anderen Ländern kritisieren die Regierung von Israel.

Die EU-Kommission hat zum Beispiel entschieden: Sie gibt der Regierung von Israel keine Hilfs-Gelder mehr. Der Menschenrechts-Rat von der UNO hat gesagt: Wir glauben, Israel macht in Gaza einen Völker-Mord. Die Regierung von Israel sagt: Das stimmt nicht. Es gibt auch in Israel Kritik. Viele Menschen sagen: Wir haben Angst, dass bei der Boden-Offensive auch die letzten Geiseln sterben.