Israel startet neue Boden-Offensive in Gaza

Die Armee von dem Land Israel führt seit fast 2 Jahren einen Krieg gegen die Hamas. Die Hamas ist eine Terror-Organisation und herrscht im Gaza-Streifen. Jetzt hat Israel den Krieg noch einmal verstärkt.

Blick auf eine Stadt in Rauch und Trümmern. Dahinter ist das Meer zu erkennen.
Die israelische Armee greift Gaza-Stadt jetzt noch stärker an. (picture alliance / Anadolu / Mostafa Alkharouf)
Die Armee hat eine neue Boden-Offensive begonnen. Das heißt: Sie schickt auch Panzer und Soldaten. Vorher hat die Armee vor allem aus der Luft angegriffen. Mit der neuen Boden-Offensive will die Armee die Stadt Gaza komplett einnehmen.
In der Stadt Gaza haben bis vor kurzem noch 1 Million Menschen gelebt. Israel hat gesagt: Die Menschen müssen die Stadt verlassen. Viele Menschen sind in ein Flüchtlings-Lager gegangen. Aber die Situation dort ist sehr schlimm. Im Gaza-Streifen gibt es nicht genug zu essen. Und die Menschen leben in Angst vor israelischen Angriffen.
Die Hamas hat am 7. Oktober 2023 Israel so schlimm angegriffen wie noch nie zuvor. Die Hamas hat etwa 1.200 Menschen in Israel ermordet. Und sie hat 250 Menschen als Geiseln genommen. Seitdem sagt Israel: Wir wollen die Hamas mit unserer Armee komplett besiegen.
In dem Krieg hat das israelische Militär mehr als 60.000 Menschen im Gaza-Streifen getötet. Die meisten Häuser sind zerstört. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind gegen den Krieg. Auch Regierungen von anderen Ländern kritisieren die Regierung von Israel.
Die EU-Kommission hat zum Beispiel entschieden: Sie gibt der Regierung von Israel keine Hilfs-Gelder mehr. Der Menschenrechts-Rat von der UNO hat gesagt: Wir glauben, Israel macht in Gaza einen Völker-Mord. Die Regierung von Israel sagt: Das stimmt nicht. Es gibt auch in Israel Kritik. Viele Menschen sagen: Wir haben Angst, dass bei der Boden-Offensive auch die letzten Geiseln sterben.

Wörter-Buch

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Völker-Mord

    Völker-Mord ist ein Verbrechen. Es bedeutet: Jemand will eine Gruppe von Menschen vernichten. Die Gruppe kann zum Beispiel ein Volk sein. Oder es können Menschen sein, die zu einer Religion gehören. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 1951 festgelegt: Völker-Mord muss überall auf der Welt als Verbrechen verfolgt werden.

  • EU-Kommission

    Die EU-Kommission ist in der Europäischen Union für Gesetze zuständig. Jedes Land schickt eine Person als Kommissar oder Kommissarin in die EU-Kommission. Jeder Kommissar ist für ein bestimmtes Thema zuständig, zum Beispiel für den Umwelt-Schutz oder die Sicherheit in Europa. Die EU-Kommission ist in Brüssel. Brüssel ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • UNO

    Die UNO heißt auch "die Vereinten Nationen". Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben gemeinsame Ziele. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln, oder sie kann auch Soldaten in das Land schicken.

