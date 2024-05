Proteste an Universitäten

Auch an der Freien Universität Berlin gab es Proteste gegen den Krieg im Gaza-Streifen. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Die Studentinnen und Studenten protestieren gegen Israel. Sie finden: Die Angriffe von Israel im Gaza-Streifen müssen aufhören. Die Studenten stehen auf der Seite von den Palästinensern. Einige haben auch juden-feindliche Sprüche gerufen. Deshalb gibt es viel Kritik an den Protesten.

In vielen Städten ist die Polizei gekommen. Sie hat die Proteste beendet, zum Beispiel in Berlin, Leipzig und in Bremen. Es gab auch Anzeigen und Festnahmen. Der Bürger-Meister von Berlin heißt Kai Wegner. Er hat gesagt: Es darf keinen Juden-Hass an unseren Unis geben.

Auch an Unis in anderen Ländern haben Studenten protestiert. Zum Beispiel in den USA, in Frankreich und in Italien. Auch dort ging es um den Krieg im Gaza-Streifen.

Das Land Israel kämpft im Gaza-Streifen gegen eine Terror-Organisation. Die Terror-Organisation heißt Hamas. Hamas-Kämpfer haben Israel angegriffen. Sie haben viele Menschen getötet und entführt. Deshalb greift die Armee von Israel Städte im Gaza-Streifen an. Bei den Angriffen sterben nicht nur Hamas-Kämpfer. Sondern auch viele andere Menschen.