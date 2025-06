Deutschland kritisiert Regierung von Israel ungewöhnlich scharf

Außen-Minister Johann Wadephul (CDU) besucht den israelischen Minister-Präsidenten Netanjahu (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der neue Bundes-Außenminister heißt Johann Wadephul. Er hat klargestellt: Deutschland unterstützt Israel. Deutschland unterstützt aber auch die Menschen im Gaza-Streifen. Wadephul hat auch gesagt: Die Menschen im Gaza-Streifen müssen Essen und Medikamente bekommen.

Der Gaza-Streifen ist ein kleines Gebiet zwischen Israel und dem Mittel-Meer. Im Gaza-Streifen leben Palästinenser. Die Armee von Israel hat 6 Wochen lang überhaupt keine Hilfs-Lieferungen in den Gaza-Streifen gelassen. Jetzt lässt sie wieder ein paar Lieferungen hinein. Aber Hilfs-Organisationen sagen: Das reicht nicht. Im Gaza-Streifen leiden weiter viele Menschen an Hunger.

Bei der Verteilung von Lebens-Mitteln sind zuletzt mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bei einem Lager-Haus hat es ein großes Gedränge gegeben. Frauen und Kinder sind durch Schüsse verletzt worden.

Die Armee von Israel greift den Gaza-Streifen auch immer heftiger an. Jeden Tag sterben dabei Menschen. Die Regierung von Israel sagt: Wir wollen den ganzen Gaza-Streifen unter unsere Kontrolle bringen. Wir kämpfen so lange, bis wir die Terror-Organisation Hamas besiegt haben. Die Hamas hat am 7. Oktober 2023 Israel überfallen und etwa 250 Menschen als Geiseln entführt. Die Hamas hat immer noch ein paar von ihnen in ihrer Gewalt.