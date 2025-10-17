Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen und Geisel-Übergabe an Israel

Menschen halten Israel-Flaggen in die Höhe und umarmen sich. Sie freuen sich, dass die Geiseln freigekommen sind. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Die Hamas hat die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln freigelassen. Die Menschen in Israel sind darüber sehr glücklich. Die Hamas hatte die Menschen bei dem Überfall auf Israel vor 2 Jahren als Geiseln genommen. Israel hat dafür jetzt fast 2.000 palästinensische Gefangene freigelassen.

Israel fordert: Die Hamas soll auch die toten Geiseln übergeben. Die Hamas sagt: Wir können nur 7 Tote übergeben. Die anderen 20 toten Geiseln finden wir nicht mehr. Israel droht deswegen: Wir kämpfen wieder im Gaza-Streifen, wenn die Hamas uns nicht alle toten Geisen gibt.

Der Präsident von dem Land USA heißt Donald Trump. Er hat zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Trump hat in dem Parlament von Israel gesprochen. Dort hat er gesagt: Der Krieg im Gaza-Streifen ist zu Ende.

Trump hat danach viele Staats- und Regierungs-Chefs nach Ägypten eingeladen, um seinen Friedens-Plan für Gaza zu feiern. Ob es tatsächlich Frieden geben wird, ist aber noch völlig offen. Es gibt viele ungeklärte Punkte in dem Plan. Zum Beispiel: Gibt die Hamas wirklich ihre Waffen ab. Und wer soll den Gaza-Streifen in Zukunft regieren. Außerdem wird es sehr teuer, den Gaza-Streifen wieder aufzubauen.