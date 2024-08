Die Gamescom ist die größte Messe für Video-Spiele auf der Welt. (picture alliance / Chris Emil Janssen)

Das Wort "Game" ist englisch und bedeutet "Spiel". 1.400 Firmen stellen auf der Gamescom neue Spiele vor. Es werden etwa 300.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet. Sie können die Spiele ausprobieren. Viele Besucher kommen auch verkleidet.

Computer-Spiele und Video-Spiele sind sehr beliebt. In Deutschland spielt jeder 2. Mensch regelmäßig - zum Beispiel am Computer, an Konsolen oder am Handy.

Computer-Spiele sind auch wichtig für die Wirtschaft. Unternehmen verdienen damit pro Jahr weltweit etwa 5 Milliarden Euro. Das ist mehr als mit Musik oder Kinofilmen.

Die Welt-Gesundheits-Organisation warnt allerdings: Spielen kann süchtig machen. Vor allem junge Menschen sollen aufpassen, dass sie nicht zu viel spielen.