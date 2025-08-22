Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Die Computer-Spiele-Messe Gamescom hat begonnen

In der Stadt Köln hat die Gamescom begonnen. Die Gamescom ist die größte Messe für Computer-Spiele auf der Welt. Das Wort "Game" ist englisch und bedeutet "Spiel".

Ein Spiel läuft auf einer kleinen Konsole.
Video-Spiele werden oft auf kleinen Konsolen oder auf dem Handy gespielt. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
1.500 Firmen stellen auf der Messe Spiele und Geräte vor. Es kommen mehr als 300.000 Besucher aus der ganzen Welt. Sie können die Spiele ausprobieren. Viele Besucher verkleiden sich auch als Figuren aus den Spielen.
Computer-Spiele und Video-Spiele sind sehr beliebt. In Deutschland spielt jeder 2. Mensch regelmäßig. Zum Beispiel am Computer, an Konsolen oder am Handy.
Bei der Spiele-Messe war auch Dorothee Bär. Sie ist Ministerin für Forschung und Technik. Bär hat gesagt: Die Hersteller von Computer-Spielen sollen mehr Förder-Geld vom Staat bekommen. Im nächsten Jahr sollen es 125 Millionen Euro sein. Das ist viel mehr Geld als bisher. Bär sagt: Computer-Spiele sind wichtig für die Wirtschaft. Im Ausland bekommen Entwickler von Computer-Spielen oft noch mehr Förder-Mittel.
Wörter-Buch

  • Messe

    Eine Messe ist eine Ausstellung. Dort treffen sich Menschen, die Sachen kaufen oder verkaufen möchten. Viele große Städte haben dafür extra Messe-Hallen. Jede Messe dauert ein paar Tage oder Wochen. Und jede Messe hat ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Autos, Maschinen oder Spielsachen.

  • Köln

    Köln ist die größte Stadt in dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. In Köln steht die berühmteste Kirche in Deutschland: der Kölner Dom. Köln liegt an dem Fluss Rhein.

  • Ministerin oder Minister

    Minister und Ministerinnen sind die Mitglieder der Regierung. Jeder Minister hat bestimmte Themen, für die er zuständig ist: Zum Beispiel Bildung, Umwelt, Soziales oder Außenpolitik.

