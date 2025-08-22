Die Computer-Spiele-Messe Gamescom hat begonnen

Video-Spiele werden oft auf kleinen Konsolen oder auf dem Handy gespielt. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

1.500 Firmen stellen auf der Messe Spiele und Geräte vor. Es kommen mehr als 300.000 Besucher aus der ganzen Welt. Sie können die Spiele ausprobieren. Viele Besucher verkleiden sich auch als Figuren aus den Spielen.

Computer-Spiele und Video-Spiele sind sehr beliebt. In Deutschland spielt jeder 2. Mensch regelmäßig. Zum Beispiel am Computer, an Konsolen oder am Handy.

Bei der Spiele-Messe war auch Dorothee Bär. Sie ist Ministerin für Forschung und Technik. Bär hat gesagt: Die Hersteller von Computer-Spielen sollen mehr Förder-Geld vom Staat bekommen. Im nächsten Jahr sollen es 125 Millionen Euro sein. Das ist viel mehr Geld als bisher. Bär sagt: Computer-Spiele sind wichtig für die Wirtschaft. Im Ausland bekommen Entwickler von Computer-Spielen oft noch mehr Förder-Mittel.