Größte Messe für Computer-Spiele eröffnet

In der Stadt Köln ist die Gamescom eröffnet worden. Die Gamescom ist die größte Messe für Computer-Spiele auf der Welt. Auf der Messe gibt es in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie: Mehr als 1.200 Firmen zeigen ihre neuen Computer-Spiele und andere Produkte.

25.08.2023