Der Konzern von Galeria Karstadt Kaufhof sagt: Es geht nicht anders. Wir müssen die 47 Kauf-Häuser schließen. Die Menschen kaufen nicht mehr genug in den Kauf-Häusern ein. Wir verdienen kein Geld mehr damit. Wir machen Verluste.

Für die Menschen, die in den Kauf-Häusern arbeiten, ist das schlimm. Sie verlieren ihre Arbeit. Insgesamt verlieren mehr als 4.000 Menschen ihre Arbeit. Sie müssen sich eine neue Arbeit suchen, um Geld zu verdienen.

Die Kauf-Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof haben seit vielen Jahren Probleme. Viele Menschen bestellen lieber im Internet, als in Kauf-Häusern zu kaufen. Andere Menschen kaufen nicht mehr so viel, weil sie sparen müssen. In den letzten Monaten sind viele Dinge sehr teuer geworden. 82 Kauf-Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben bestehen. Dort können die Menschen auch in Zukunft einkaufen und arbeiten.