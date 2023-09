G20-Gipfel in Indien

Auf dem G20-Gipfel ging es auch um die Ukraine. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Filippo Attili)

Die Länder haben eine Erklärung zu dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen. Das war kompliziert. Denn bei dem Treffen war Russland dabei. Es waren aber auch Länder dabei, die den Krieg falsch finden. Sie wollen, dass Russland den Krieg beendet.

Die G20-Länder haben versucht, in der Erklärung die Interessen von beiden Seiten zu beachten. Das heißt: In dem Text gibt es keine Kritik an Russland. In dem Text steht aber: Kein Land soll ein anderes überfallen. Die Grenzen von jedem Land müssen geschützt werden. Die Ukraine hat die Erklärung kritisiert. Ein Sprecher von dem ukrainischen Außen-Ministerium sagt: Die G20-Länder hätten deutlich sagen müssen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat.

Die G20-Länder haben auch ein neues Mitglied aufgenommen. Sie haben die Afrikanische Union aufgenommen. Zur Afrikanischen Union gehören mehr als 50 Länder aus Afrika.

Bisher hatte Indien die Leitung von der G20-Gruppe. Am Ende von dem Treffen in Indien hat Brasilien die Leitung übernommen. Darum ist der nächste G20-Gipfel auch in Brasilien.