G20-Treffen in Indonesien

Das ist das Logo von dem G20-Gipfel in dem Land Indonesien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Pool for Yomiuri)

Auch Bundes-Kanzler Olaf Scholz war bei dem Treffen. Er hat in einer Rede gesagt: Russland muss den Krieg in der Ukraine sofort beenden. Der Krieg hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Der russische Außen-Minister Sergej Lawrow hat aber gesagt: Die Ukraine ist selbst Schuld. Sie verlängert den Krieg, weil sie nicht mit Russland sprechen will. Die meisten G20-Länder sagen aber, dass das nicht stimmt. Auch die Ukraine sagt: Das ist falsch. Der ukrainische Präsident Selenskyj war per Video als Gast bei dem Treffen dabei. Er sagt: Russland ist für den Krieg verantwortlich.

Am Ende der Konferenz haben sich die G20-Länder auf eine Abschluss-Erklärung geeinigt. Darin sagen sie ganz klar: Die meisten G20-Länder sind gegen den Krieg in der Ukraine. Sie verurteilen Russland für den Überfall auf die Ukraine. In der Abschluss-Erklärung steht aber auch: Manche G20-Länder, zum Beispiel Russland, sind anderer Meinung.

Jedes Jahr wird beim G20-Treffen auch ein neues Land ausgewählt, das die Präsidentschaft übernimmt. Das heißt, dass das Land ein Jahr lang für die Organisation der G20 zuständig ist. Außerdem findet das nächste G20-Treffen dann in dem Land statt. Dieses Jahr wurde das Land Indien als neues Präsidentschafts-Land gewählt. Indien übernimmt die Präsidentschaft von dem Land Indonesien. Also findet das G20-Treffen nächstes Jahr in Indien statt.