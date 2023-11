Spiel-Ball heißt "Fußball-Liebe"

Das ist der Spiel-Ball für die Fußball-Europa-Meisterschaft. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Auf dem Ball sieht man Namen und Bilder von allen 10 Spiel-Orten. Die EM beginnt am 14. Juli 2024 in der Stadt München. Das letzte Spiel ist genau einen Monat später im Olympia-Stadion in Berlin. Das ist die deutsche Haupt-Stadt. Die Gruppen für die EM werden am 2. Dezember in der Stadt Hamburg ausgelost.

Mehr als 20 Millionen Menschen haben sich für Tickets für die EM-Spiele beworben. So viele Tickets gibt es aber nicht. Jetzt wird ausgelost, wer ein Ticket bekommt. Die 1. Tickets sind schon verlost worden.