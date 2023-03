Fußballer Just Fontaine gestorben

Just Fontaine war ein wichtiger Fußballer in Frankreich. Jetzt ist er gestorben. (AFP / FRANCK FIFE)

Just Fontaine wurde 1933 in dem Land Marokko geboren. Das Land war damals eine Kolonie von Frankreich. Als Fußballer hat Fontaine für verschiedene Vereine in Frankreich und auch für die National-Mannschaft gespielt. Er war bei der Welt-Meisterschaft in Schweden im Jahr 1958 mit dabei. Dort hat er die 13 Tore für Frankreich geschossen.

Später hat Fontaine als Trainer gearbeitet. Zum Beispiel für die National-Mannschaften von Frankreich und von Marokko. Viele Menschen in Frankreich haben nach seinem Tod gesagt: Just Fontaine war eine Legende in Frankreich. Der Präsident von Frankreich heißt Emmanuel Macron. Er hat gesagt: Fontaine wird für uns immer wichtig bleiben.