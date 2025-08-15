Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Fußballerinnen und Fußballer des Jahres gewählt

Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn sind die deutschen Fußballerinnnen des Jahres. Bei den Männern gewann Florian Wirtz.

Die deutsche National-Torhüterin Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn jubeln zusammen.
Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn sind die deutschen Fußballerinnen des Jahres. (dpa / Sebastian Christoph Gollnow)
Jedes Jahr wählen Sport-Journalisten in Deutschland die Fußballerin und den Fußballer des Jahres. Das Sport-Magazin "Kicker" organisiert die Wahl.
Bei den Frauen gibt es dieses Jahr 2 Gewinnerinnen. Es sind Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn. Beide haben bei der Wahl die gleiche Punkt-Zahl bekommen.
Ann-Katrin Berger spielt bei dem Verein Gotham FC in dem Land USA. Giulia Gwinn ist beim FC Bayern München. Beide Frauen spielen auch im deutschen National-Team von den Frauen. Berger ist dort Tor-Hüterin, Gwinn ist die Kapitänin.
Bei den Männern hat dieses Jahr der Fußballer Florian Wirtz gewonnen. Er spielte in der letzten Saison bei Bayer Leverkusen. Inzwischen ist er aber beim FC Liverpool in dem Land England. Florian Wirtz ist auch in der deutschen National-Mannschaft.
Auch der beste deutsche Trainer ist gewählt worden. Es ist Julian Schuster vom SC Freiburg.
Wörter-Buch

  • National-Mannschaft

    Eine National-Mannschaft sind Sportler, die für ihr Land antreten. Zum Beispiel gibt es die deutsche Fußball-National-Mannschaft. National-Mannschaften spielen gegen die Mannschaften aus anderen Ländern. Sie spielen zum Beispiel bei Europa-Meisterschaften oder Welt-Meisterschaften.

  • Bayern München

    Der Fußball-Verein Bayern München ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Die Mannschaft ist schon sehr oft Deutscher Meister geworden. In Europa hat sie mehrmals die Champions League gewonnen.

  • Trainer oder Trainerin

    Ein Trainer oder eine Trainerin ist so etwas wie ein Lehrer für Sportler. Der Trainer zeigt den Sportlern, wie sie besser werden können. Er übt mit ihnen den Sport. Beim Fußball entscheidet der Trainer oder die Trainerin auch, welche Spieler mitmachen dürfen.

