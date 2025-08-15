Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn sind die deutschen Fußballerinnen des Jahres. (dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Jedes Jahr wählen Sport-Journalisten in Deutschland die Fußballerin und den Fußballer des Jahres. Das Sport-Magazin "Kicker" organisiert die Wahl.

Bei den Frauen gibt es dieses Jahr 2 Gewinnerinnen. Es sind Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn. Beide haben bei der Wahl die gleiche Punkt-Zahl bekommen.

Ann-Katrin Berger spielt bei dem Verein Gotham FC in dem Land USA. Giulia Gwinn ist beim FC Bayern München. Beide Frauen spielen auch im deutschen National-Team von den Frauen. Berger ist dort Tor-Hüterin, Gwinn ist die Kapitänin.

Bei den Männern hat dieses Jahr der Fußballer Florian Wirtz gewonnen. Er spielte in der letzten Saison bei Bayer Leverkusen. Inzwischen ist er aber beim FC Liverpool in dem Land England. Florian Wirtz ist auch in der deutschen National-Mannschaft.

Auch der beste deutsche Trainer ist gewählt worden. Es ist Julian Schuster vom SC Freiburg.