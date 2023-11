Deutsche Fußball-Mannschaft verliert 2 Spiele

Deutschlands Spieler Leroy Sané im Duell mit dem türkischen Nationalspieler Ferdi Kadioglu (Andreas Gora / dpa / Andreas Gora)

Am Samstag hat die deutsche Mannschaft in Berlin mit 2 zu 3 gegen die Mannschaft aus der Türkei verloren. Nach dem Spiel hat es Krawalle von Fans gegeben. Die Polizei hat mehr als 90 Personen festgenommen.

Am Dienstag hat die deutsche Mannschaft mit 0 zu 2 gegen die Mannschaft aus Österreich verloren. Das Spiel war in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europa-Meisterschaft in Deutschland. Die Gegner von der deutschen Mannschaft für die Vorrunde werden am 2. Dezember ausgelost. Ab März gibt es die nächsten Test-Spiele.