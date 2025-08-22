15-Jähriger spielt in den Niederlanden im Profi-Fußball

Jadiel Pereira ist erst 15 Jahre alt. Er spielt in der obersten Fußball-Liga in den Niederlanden. (picture alliance / PRO SHOTS / Sonny Lensen)

Seit dieser Saison gilt beim Fußball in den Niederlanden eine neue Regel. Profi-Fußballer und Profi-Fußballerinnen müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Früher mussten sie mindestens 16 Jahre alt sein. Profi-Fußball heißt: Fußball-Spielen ist ihr Beruf.

In Deutschland gilt in der Fußball-Bundesliga: Die Spieler und Spielerinnen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Diese Regel gilt auch zum Beispiel in Spanien oder in England.

Für so junge Spieler wie Jadiel Pereira gibt es besondere Vorschriften. Zum Beispiel dürfen sie nur so viel trainieren, dass sie auch gesund bleiben. Und sie dürfen nicht mehr sehr spät abends spielen.

Jadiel spielt für den Verein PEC Zwolle. Nach seinem 1. Spiel hat er gesagt: Ich will unbedingt Champions League spielen. Am liebsten schon, wenn ich 16 Jahre alt bin.