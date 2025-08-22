Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


15-Jähriger spielt in den Niederlanden im Profi-Fußball

In dem Land Niederlande spielt jetzt ein sehr junger Fußballer in der obersten Liga. Sein Name ist Jadiel Pereira. Er ist erst 15 Jahre alt.

Jadiel Pereira im Fußball-Stadion. Er trägt das Trikot von seinem Verein PEC Zwolle. Pereira lächelt in die Kamera und hebt die Hand.
Jadiel Pereira ist erst 15 Jahre alt. Er spielt in der obersten Fußball-Liga in den Niederlanden. (picture alliance / PRO SHOTS / Sonny Lensen)
Seit dieser Saison gilt beim Fußball in den Niederlanden eine neue Regel. Profi-Fußballer und Profi-Fußballerinnen müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Früher mussten sie mindestens 16 Jahre alt sein. Profi-Fußball heißt: Fußball-Spielen ist ihr Beruf.
In Deutschland gilt in der Fußball-Bundesliga: Die Spieler und Spielerinnen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Diese Regel gilt auch zum Beispiel in Spanien oder in England.
Für so junge Spieler wie Jadiel Pereira gibt es besondere Vorschriften. Zum Beispiel dürfen sie nur so viel trainieren, dass sie auch gesund bleiben. Und sie dürfen nicht mehr sehr spät abends spielen.
Jadiel spielt für den Verein PEC Zwolle. Nach seinem 1. Spiel hat er gesagt: Ich will unbedingt Champions League spielen. Am liebsten schon, wenn ich 16 Jahre alt bin.
Wörter-Buch

  • Profi-Fußball

    In Deutschland wird bei den Männern in der Bundes-Liga, in der 2. Liga und in der 3. Liga Profi-Fußball gespielt. Das heißt: Die Spieler und Trainer bekommen viel mehr Geld als in den unteren Ligen. Die Stadien müssen größer sein. Und es muss viel mehr für die Sicherheit getan werden als in den unteren Ligen. Bei den Frauen wird nur in manchen Teams von der Bundes-Liga Profi-Fußball gespielt.

  • Niederlande

    Das Land Niederlande ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Die meisten Menschen in den Niederlanden sprechen Niederländisch. Die Niederlande gehören wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union. Man sagt auch oft Holland, wenn man die Niederlande meint. Holland ist aber eigentlich nur ein Teil der Niederlande.

  • Champions League

    Die Champions League ist ein wichtiger Sport-Wettbewerb. In ihm spielen die besten europäischen Vereine gegeneinander. Deshalb wird die Champions League auch die Königs-Klasse genannt.

