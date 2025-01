Menschen mit und ohne Behinderung können in Berlin und in Brandenburg gemeinsam eine Fußball-Trainer-Ausbildung machen. (IMAGO / Funke Foto Services / AntxPalmer )

Im März startet die Ausbildung für 12 Gruppen. Danach können sie Mannschaften trainieren.

Die neue Trainer-Ausbildung gibt es erstmal nur in Berlin und in Brandenburg. Der Fußball-Trainer Felix Magath sagt: Vielleicht machen die anderen Landes-Verbände auch bald mit. Denn Fußball ist sehr wichtig in der Gesellschaft in Deutschland.