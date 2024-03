Deutsche Fußballerinnen sind bei Olympia dabei

Die deutschen Fußballerinen haben gegen das Team aus den Niederlanden gewonnen - hier sieht man die Spielerin Giulia Gwinn (links) auf dem Platz. (IMAGO / Jan Huebner / IMAGO / Hendrik Gräfenkämper)

Die deutsche Mannschaft hat mit 2 zu 0 gewonnen. Die Tore haben Klara Bühl und Lea Schüller geschossen. Mit dem Sieg hat die Mannschaft den 3. Platz in der Nations League geschafft. Das ist ein Wettbewerb für National-Mannschaften. Die besten Teams dürfen bei den Olympischen Spielen mit-machen.

Die Spiele sind im Sommer in der Stadt Paris. Das ist die Haupt-Stadt von dem Land Frankreich. Bei den Olympischen Spielen machen Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt mit. Bei den Olympischen Spielen vor 8 Jahren hat das deutsche Frauen-Fußball-Team die Gold-Medaille gewonnen. In der letzten Zeit war das Team aber nicht so erfolgreich. Deshalb freuen sich die Spielerinnen sehr über den Sieg.