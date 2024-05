Bei einem Fußball-Länder-Spiel beschwert sich Kapitän Kimmich bei dem Schieds-Richter. (picture alliance / Laci Perenyi / Laci Perenyi)

Das hat die UEFA gesagt. Die UEFA ist der europäische Fußball-Verband. Die UEFA organisiert die EM in Deutschland. Die EM fängt am 14. Juni an. Sie geht einen Monat lang.

Im Fußball sind die Kapitäne die Führer von einer Mannschaft. Der Schieds-Richter pfeift, wenn die Spieler gegen die Regeln verstoßen. Manchmal finden die Spieler die Entscheidungen der Schieds-Richter nicht gut. Sie gehen dann zum ihm und beschweren sich.

Das ist bei der EM jetzt nicht mehr erlaubt. Wenn ein Spieler sich trotzdem beschwert, zeigt ihm der Schieds-Richter eine gelbe Karte. Das bedeutet: Wenn der Spieler das noch mal macht, darf er nicht weiter mitspielen.