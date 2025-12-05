Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Fußball-Europa-Meisterschaft der Frauen findet 2029 in Deutschland statt

Die nächste Europa-Meisterschaft im Frauen-Fußball ist im Jahr 2029 in Deutschland. Das hat die UEFA entschieden. Die UEFA ist der europäische Fußball-Verband. Deutschland war schon 1989 und 2001 das Gastgeber-Land für die Frauen-EM.

Audio herunterladen
Spielerinnen von Deutschland stehen zusammen und jubeln.
Spielerinnen von Deutschland stehen zusammen und freuen sich. (picture alliance / foto2press / Oliver Baumgart)
Für das Turnier im Jahr 2029 hatten sich auch die Länder Polen, Schweden und Dänemark beworben. Der Präsident von dem Deutschen Fußball-Bund heißt Bernd Neuendorf. Er sagt: Wir sind stolz und glücklich, dass die EM bei uns sein wird. Neuendorf hofft, dass viele Menschen zu den Spielen kommen. Es sollen 1 Million Tickets verkauft werden.
Die Spiele von der Europa-Meisterschaft sollen in mehreren Städten stattfinden. Die Spiele sind in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • UEFA

    Die UEFA ist der europäische Fußball-Verband. Sie hat ihre Zentrale in dem kleinen Ort Nyon in der Schweiz. Die UEFA organisiert viele Fußball-Turniere. Die bekanntesten sind die Europa-Meisterschaft und die Champions League.

  • DFB

    DFB ist eine Abkürzung für Deutscher Fußball-Bund. Im DFB sind alle Fußball-Vereine aus Deutschland Mitglied. Der DFB organisiert zum Beispiel die Fußball-National-Mannschaften. Und er veranstaltet Turniere wie den DFB-Pokal.

  • Fußball-Europa-Meisterschaft

    Die Europa-Meisterschaft ist ein Turnier für die besten National-Mannschaften aus Europa. Die Abkürzung für Europa-Meisterschaft ist EM. Eine Fußball-EM gibt es normalerweise alle 4 Jahre.

zum Wörter-Buch