Fußball-Europa-Meisterschaft der Frauen findet 2029 in Deutschland statt

Spielerinnen von Deutschland stehen zusammen und freuen sich. (picture alliance / foto2press / Oliver Baumgart)

Für das Turnier im Jahr 2029 hatten sich auch die Länder Polen, Schweden und Dänemark beworben. Der Präsident von dem Deutschen Fußball-Bund heißt Bernd Neuendorf. Er sagt: Wir sind stolz und glücklich, dass die EM bei uns sein wird. Neuendorf hofft, dass viele Menschen zu den Spielen kommen. Es sollen 1 Million Tickets verkauft werden.

Die Spiele von der Europa-Meisterschaft sollen in mehreren Städten stattfinden. Die Spiele sind in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.