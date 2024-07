Auch die Mannschaft von England hat es in das Viertel-Finale geschafft. (dpa / picture alliance / Revierfoto)

Am Freitag und Samstag sind die Viertel-Final-Spiele. Am Dienstag und Mittwoch sind die Halb-Final-Spiele. Und am Sonntag danach ist das Finale. Das ist der 14. Juli. Ein Spiel um den 3. Platz gibt es bei der EM nicht.

Diese Mannschaften haben es bis in die Viertel-Final-Spiele geschafft: Spanien, Deutschland, Portugal, Frankreich, England, Schweiz, Niederlande und Türkei.