Spieler vom VfB Stuttgart sammeln im Spiel gegen Dortmund Tennis-Bälle auf. (Jan-Philipp Strobel / dpa )

Die Fan-Proteste gibt es schon seit ein paar Wochen. Aber in dieser Woche waren sie am größten: Die Fans in den Stadien haben zum Beispiel Tennis-Bälle oder Geld-Münzen aus Schokolade auf das Spiel-Feld geworfen. Viele von den Spielen sind deshalb lange unterbrochen worden.

Die Fans protestieren mit ihren Aktionen gegen die Deutsche Fußball-Liga DLF. Die DLF organisiert die Fußball-Bundes-Liga. Und die DLF hat entschieden: Firmen dürfen mit ihrem Geld bei der DLF mitmachen. Mit dem Geld will die DLF zum Beispiel eine eigene Internet-Seite machen, auf der Fußball-Spiele gezeigt werden.

Viele Fans finden das schlecht. Sie sagen: Die Firmen wollen meistens andere Dinge als die Fans. Sie wollen zum Beispiel, dass es mehr Spiele unter der Woche gibt. Dann ist es für die Fans aber schwerer, abends zu den Auswärts-Spielen zu reisen. Weil die Fans am nächsten Morgen ja wieder arbeiten müssen.