Kleiner Fußball-Verein aus Norwegen schafft Sensation

FK Bodö/Glimt ist ein Fußball-Verein aus dem Land Norwegen. Die Mannschaft hat das Achtel-Finale in der Champions-League erreicht. Das ist eine große Überraschung.

2 Spieler von Bodö/Glimt jubeln
Die Spieler von Bodö/Glimt haben eine große Überraschung geschafft. (picture alliance / BILDBYRÅN / MARIUS SIMENSEN)
In der Champions-League spielen die besten Mannschaften aus Europa. Bodö/Glimt ist zum 1. Mal dabei.
Bodö/Glimt hat gegen Inter Mailand aus Italien gespielt. Inter Mailand war der große Favorit. Bodö/Glimt hat das Hin-Spiel und das Rück-Spiel gewonnen. Damit ist zum 1. Mal eine Mannschaft aus Norwegen im Achtel-Finale der Champions-League.
Der Minister-Präsident von Norwegen heißt Jonas Gahr Störe. Er hat den Spielern gratuliert. Er hat gesagt: Es ist wie in einem Märchen. Der Verein Bodö/Glimt kommt aus der kleinen Stadt Bodö. Sie liegt im Norden von Norwegen.
Im Achtel-Finale der Champions-League sind auch 2 Vereine aus Deutschland dabei. Es sind Bayern München und Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund ist gegen den Verein Atalanta Bergamo ausgeschieden.
Wörter-Buch

  • Norwegen

    Norwegen ist ein Land in Europa. Es liegt im Norden, im Winter ist es dort sehr kalt. Die Hauptstadt von Norwegen heißt Oslo. Die meisten Menschen in Norwegen sprechen Norwegisch.

  • Champions League

    Die Champions League ist ein wichtiger Sport-Wettbewerb. In ihm spielen die besten europäischen Vereine gegeneinander. Deshalb wird die Champions League auch die Königs-Klasse genannt.

