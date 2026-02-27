Kleiner Fußball-Verein aus Norwegen schafft Sensation

Die Spieler von Bodö/Glimt haben eine große Überraschung geschafft. (picture alliance / BILDBYRÅN / MARIUS SIMENSEN)

In der Champions-League spielen die besten Mannschaften aus Europa. Bodö/Glimt ist zum 1. Mal dabei.

Bodö/Glimt hat gegen Inter Mailand aus Italien gespielt. Inter Mailand war der große Favorit. Bodö/Glimt hat das Hin-Spiel und das Rück-Spiel gewonnen. Damit ist zum 1. Mal eine Mannschaft aus Norwegen im Achtel-Finale der Champions-League.

Der Minister-Präsident von Norwegen heißt Jonas Gahr Störe. Er hat den Spielern gratuliert. Er hat gesagt: Es ist wie in einem Märchen. Der Verein Bodö/Glimt kommt aus der kleinen Stadt Bodö. Sie liegt im Norden von Norwegen.

Im Achtel-Finale der Champions-League sind auch 2 Vereine aus Deutschland dabei. Es sind Bayern München und Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund ist gegen den Verein Atalanta Bergamo ausgeschieden.