Mainz stellt Stürmer El Ghazi frei

Anwar El Ghazi darf nicht mehr für Mainz spielen. (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Mainz hat gesagt: Anwar El Ghazi darf nicht mehr spielen. Der Grund: El Ghazi hat nach dem Terror-Angriff von der Hamas auf Israel etwas in den sozialen Medien geschrieben. El Ghazi hat sich auf die Seite von den Palästinensern gestellt. Und er hat etwas Schlimmes gegen Israel geschrieben. Mainz hat gesagt: Man kann unterschiedliche Meinungen haben. Aber das kann der Verein nicht tolerieren.

Auch bei Bayern München gibt es Ärger. Der Spieler Noussair Mazraoui hat sich auf die Seite von den Palästinensern gestellt. Und er hat in den sozialen Medien einen anti-israelischen Beitrag geteilt. Die Führung von dem Verein hat deswegen mit dem Spieler gesprochen. Was dabei rausgekommen ist, will der Verein erst noch sagen.