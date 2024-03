Fritz Wepper ist 82 Jahre alt geworden. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Er wurde schon mit 18 Jahren welt-berühmt. Da hat er in dem Film "Die Brücke" mitgespielt. Das ist ein Film gegen Krieg. Fritz Wepper hat einen Soldaten gespielt. "Die Brücke" war für den Film-Preis Oscar nominiert.

Wepper hat danach in mehr als 70 Filmen mitgespielt und in vielen Fernseh-Serien. Zum Beispiel war er bekannt für seine Rollen in den Serien "Derrick" und "Um Himmels Willen".