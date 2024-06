Diesel aus Fritten-Fett

Diesel zum Beispiel aus altem Fritten-Fett gibt es jetzt an Tank-Stellen (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Deshalb schadet der neue Diesel der Umwelt viel weniger. Er verursacht nur wenig klima-schädliche Gase. Aber der Öko-Diesel ist teurer als der normale Diesel. Es geht um 15 bis 20 Cent mehr für jeden Liter.

Und nicht alle Autos dürfen den neuen Diesel tanken. Man muss vorher zum Beispiel den Auto-Hersteller fragen: Funktioniert der Öko-Diesel in meinem Auto?

An vielen Tank-Stellen gibt es auch Lade-Stationen für Elektro-Autos. Aber die Bundes-Regierung sagt: Es gibt noch nicht genug Lade-Stationen. Deshalb hat sie entschieden: Die Betreiber von den Tank-Stellen müssen demnächst an jeder Tank-Stelle eine Lade-Station haben. Es geht um Schnell-Lade-Stationen. Damit kann jeder sein Elektro-Auto in kurzer Zeit wieder aufladen. Die Regel gilt aber nur für Firmen, die mehr als 200 Tank-Stellen betreiben. Und sie gilt erst ab dem Jahr 2028.