Bob-Fahrer Friedrich verliert Sieg im Gesamt-Weltcup wegen Doping-Fall

Bob-Fahrer Francesco Friedrich (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner / Memmler)

Friedrichs Team-Kollege heißt Simon Wulff. Er ist der "Anschieber" im Zweier-Bob. Das heißt: Er sorgt dafür, dass der Bob möglichst schnell startet. Im Blut von Wulff ist eine verbotene Substanz gefunden worden - und zwar Methyl-Hexanamin. Diese Substanz ist im Training erlaubt. Im Wettkampf ist sie verboten. Wulff sagt: Ich habe diese Substanz nicht absichtlich genommen. Ich wusste gar nichts davon.

Friedrich und Wulff haben im Zweier-Bob das Rennen in der Stadt Altenberg gewonnen. Dieser Sieg gilt jetzt nicht mehr. Deswegen gilt auch der Sieg im Gesamt-Weltcup nicht mehr. Sieger ist jetzt Johannes Lochner.