Bundestag: Gedenken an die Opfer von dem Holocaust

Die Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im Bundestag. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Im Bundestag hat sie gesagt: Es gibt noch immer Hass gegen jüdische Menschen. Der Hass sieht jetzt anders aus und verbreitet sich in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok. Sie sagt auch: Juden und Jüdinnen werden in vielen Ländern wieder mehr angegriffen. Deshalb soll die Politik mehr gegen Juden-Hass tun und die Menschen besser schützen.

Am 27. Januar 1945 haben sowjetische Soldaten die Menschen im Vernichtungs-Lager Auschwitz-Birkenau befreit. Allein dort haben die Nazis 1 Million Menschen ermordet. Friedman war als kleines Kind in Auschwitz gefangen und hat überlebt.

Gedenk-Feiern gab es auch für Sinti und Roma, Homosexuelle sowie Menschen mit Behinderungen. Denn die Nazis haben auch diese Gruppen verfolgt und viele Menschen getötet.