Bundestag: Gedenken an die Opfer von dem Holocaust

Am 27. Januar ist der Holocaust-Gedenk-Tag. Im Bundestag in Berlin gab es deshalb eine Gedenk-Stunde. Bei der Gedenk-Stunde hat eine Überlebende von dem Holocaust gesprochen. Sie heißt Tova Friedman und ist 87 Jahre alt.

Die Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im Bundestag. Sie trägt eine blaue Jacke. Sie hat graue, kurze Locken.
Die Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im Bundestag. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)
Im Bundestag hat sie gesagt: Es gibt noch immer Hass gegen jüdische Menschen. Der Hass sieht jetzt anders aus und verbreitet sich in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok. Sie sagt auch: Juden und Jüdinnen werden in vielen Ländern wieder mehr angegriffen. Deshalb soll die Politik mehr gegen Juden-Hass tun und die Menschen besser schützen.
Am 27. Januar 1945 haben sowjetische Soldaten die Menschen im Vernichtungs-Lager Auschwitz-Birkenau befreit. Allein dort haben die Nazis 1 Million Menschen ermordet. Friedman war als kleines Kind in Auschwitz gefangen und hat überlebt.
Gedenk-Feiern gab es auch für Sinti und Roma, Homosexuelle sowie Menschen mit Behinderungen. Denn die Nazis haben auch diese Gruppen verfolgt und viele Menschen getötet.
Wörter-Buch

  • Holocaust

    Holocaust bedeutet: Die Nazis haben mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Das war in den Jahren 1939 bis 1945. Der deutsche Diktator Adolf Hitler wollte alle Juden umbringen. Das Wort Holocaust kommt aus dem Griechischen. Es bedeutet ursprünglich: alles ist verbrannt. Ein anderes Wort für den Mord an den Juden ist Shoah. Das ist Hebräisch und bedeutet: die Katastrophe.

  • Holocaust-Gedenk-Tag

    Der Holocaust-Gedenk-Tag wird jedes Jahr um den 27. Januar herum begangen. 1996 erklärte Bundes-Präsident Roman Herzog den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Seitdem findet im Bundes-Tag eine Gedenk-Stunde mit Zeit-Zeugen und Überlebenden des Holocaust statt. Am 27. Januar 1945 wurde das NS-Vernichtungs-Lager Auschwitz-Birkenau von Soldaten der Roten Armee befreit.

  • Nazi

    Nazi ist die Abkürzung für National-Sozialist. In Deutschland waren die Nazis von 1933 bis 1945 an der Macht. Sie überfielen andere Länder und waren schuld am 2. Welt-Krieg. Die Nazis ermordeten sehr viele Juden. Der Anführer der Nazis hieß Adolf Hitler. Nazis sind ausländerfeindlich: sie wollen nicht, dass Ausländer in Deutschland leben. Sie sind auch gegen Schwule und Lesben und gegen fremde Religionen. Heute gibt es auch noch Menschen, die so denken. Sie werden Neo-Nazis genannt.

  • Auschwitz

    Auschwitz ist der deutsche Name für eine Stadt in Polen. Auf Polnisch heißt sie Oswiecim. Im 2. Welt-Krieg gab es in Auschwitz ein Vernichtungs-Lager. Dort haben die Nazis mehr als 1 Million Menschen ermordet. Die meisten Opfer waren Jüdinnen und Juden. Am 27. Januar 1945 haben Soldaten aus dem Land Sowjet-Union das Lager befreit. Sie haben die Nazis vertrieben und die überlebenden Gefangenen freigelassen. In Deutschland wird jedes Jahr daran erinnert: Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des National-Sozialismus.

