Margot Friedländer auf dem Titel der VOGUE Germany (Mark Peckmezian / VOGUE Germany / dpa)

Die alte Frau heißt Margot Friedländer. Sie ist 102 Jahre alt. In dem Leben von Margot Friedländer ist viel passiert. Als sie jung war, haben in Deutschland die Nazis regiert. Die Nazis haben Friedländers Familie ermordet.

Margot Friedländer ist in ein Konzentrations-Lager gekommen. Die Nazis haben Konzentrations-Lager gebaut. In den Lagern mussten die Menschen arbeiten. Sie hatten oft kein Essen. Die Nazis haben viele Menschen in den Konzentrations-Lagern ermordet.

Friedländer hat überlebt. Nach dem Krieg hat Friedländer in dem Land USA gelebt. Als alte Frau ist sie nach Deutschland zurück gekommen. Jetzt geht sie zum Beispiel in Schulen. Dort erzählt sie jungen Menschen über die Verbrechen von den Nazis.

In der "Vogue" mit dem Bild von Margot Friedländer geht es um Liebe. Margot Friedländer sagt: Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet.