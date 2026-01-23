US-Präsident Trump hat einen "Friedens-Rat" gegründet

US-Präsident Trump hat die Regeln für den Friedens-Rat unterschrieben. (AP / Evan Vucci)

Trump sagt: Der "Friedens-Rat" soll Kriege beenden und Länder nach einem Krieg wieder aufbauen. Kritiker sagen: Dafür gibt es schon die Vereinten Nationen und den UNO-Sicherheits-Rat. Die Kritiker befürchten: Trump will mit den Vereinten Nationen nichts mehr zu tun haben. In dem "Friedens-Rat" kann Trump ganz viel bestimmen. Viel mehr als bei den Vereinten Nationen.

Donald Trump ist der Vorsitzende von dem "Friedens-Rat". Nur er kann Länder in den Rat einladen. Die Länder bleiben aber nur 3 Jahre in dem Rat - außer sie zahlen 1 Milliarde Dollar. Dann dürfen sie für immer bleiben. Trump kann auch bestimmen wer sein Nachfolger wird. Und er kann bestimmen wer in den Vorstand vom "Friedens-Rat" kommt.

Viele europäische Länder wollen mit dem "Friedens-Rat" erst mal nichts zu tun haben. Zum Beispiel Frankreich. Deutschland zögert noch.