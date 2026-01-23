Nachrichten in
Einfacher Sprache


US-Präsident Trump hat einen "Friedens-Rat" gegründet

US-Präsident Donald Trump hat eine neue internationale Organisation gegründet. Er nennt sie "Friedens-Rat". Er hat die Regeln für den "Friedens-Rat" auf einem wichtigen Treffen in dem Land Schweiz unterschrieben. Einige Länder haben schon gesagt, dass sie mitmachen wollen: zum Beispiel Israel, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ungarn.

Audio herunterladen
US-Präsident Trump unterschreibt die Regeln für den Friedens-Rat.
US-Präsident Trump hat die Regeln für den Friedens-Rat unterschrieben. (AP / Evan Vucci)
Trump sagt: Der "Friedens-Rat" soll Kriege beenden und Länder nach einem Krieg wieder aufbauen. Kritiker sagen: Dafür gibt es schon die Vereinten Nationen und den UNO-Sicherheits-Rat. Die Kritiker befürchten: Trump will mit den Vereinten Nationen nichts mehr zu tun haben. In dem "Friedens-Rat" kann Trump ganz viel bestimmen. Viel mehr als bei den Vereinten Nationen.
Donald Trump ist der Vorsitzende von dem "Friedens-Rat". Nur er kann Länder in den Rat einladen. Die Länder bleiben aber nur 3 Jahre in dem Rat - außer sie zahlen 1 Milliarde Dollar. Dann dürfen sie für immer bleiben. Trump kann auch bestimmen wer sein Nachfolger wird. Und er kann bestimmen wer in den Vorstand vom "Friedens-Rat" kommt.
Viele europäische Länder wollen mit dem "Friedens-Rat" erst mal nichts zu tun haben. Zum Beispiel Frankreich. Deutschland zögert noch.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • US-Präsident

    Der Präsident in den USA hat viel Macht. Er ist Staats-Oberhaupt und Regierungs-Chef der größten Wirtschafts-Macht. Und er ist Oberbefehls-Haber einer der stärksten Armeen der Welt. Der Präsident wird alle vier Jahre gewählt.

  • Vereinte Nationen

    Die Vereinten Nationen heißen auch UNO. Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben ein Ziel. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Sie wollen die Zusammen-Arbeit auf der Erde besser machen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln und einen Waffen-Stillstand erreichen. Sie kann Soldaten in das Land schicken. Die Soldaten sollen aufpassen, dass der Waffen-Stillstand eingehalten wird.

  • Sicherheits-Rat

    Der Sicherheits-Rat gehört zu den Vereinten Nationen. Der Sicherheits-Rat soll für den Frieden in der Welt sorgen. Der Sicherheits-Rat hat 15 Mitglieder. 10 Mitglieder wechseln alle 2 Jahre. 5 Mitglieder sind immer im Sicherheits-Rat. Diese 5 Mitglieder sind die Länder: China, Russland, Amerika, Frankreich und Groß-Britannien.

zum Wörter-Buch